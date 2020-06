Un nouveau directeur à l’aluminerie Alouette

Patrice L’Huillier, qui dirigeait l’aluminerie Alouette depuis 2018, est remplacé à compter du 8 juin par Michel Huot, au poste de président et chef de direction par intérim.

« Ce changement survient à la suite de discussions avec M. L’Huillier. Le conseil d’administration tient à remercier celui-ci pour le travail accompli au cours de son mandat », précise l’aluminerie par voie de communiqué. Le nouveau dirigeant connaît bien l’entreprise puisqu’il y a travaillé comme vice-président des opérations, de 2003 à 2005.

« Nous sommes heureux d’accueillir Michel au sein de notre équipe et sommes convaincus qu’il saura bien accompagner Aluminerie Alouette dans cette période », a affirmé Monsieur Colwell. « Il saura faire profiter toute l’organisation de son vaste champ d’expériences et pourra faciliter l’établissement d’une stratégie visant la poursuite de la modernisation et, par le fait même, la pérennité à long terme de l’entreprise », a-t-il ajouté.

« Je suis enthousiaste à l’idée de renouer avec la dynamique équipe d’Aluminerie Alouette de même qu’avec les membres de la communauté nord-côtière », a souligné M. Huot. Ce dernier a trente ans d’expérience dans l’industrie de l’aluminium aussi bien au niveau des opérations que de l’entretien, de la santé et sécurité, de l’environnement et des ressources humaines.