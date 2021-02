Un nouveau contrat de travail pour les travailleurs de Métallurgie Brasco

Le syndicat des Métallos a annoncé que les quelque 150 travailleurs de Métallurgie Brasco à Sept-Îles, un sous-traitant d’Aluminerie Alouette, ont ratifié un nouveau contrat de travail d’une durée de trois ans.

La nouvelle entente comprend des hausses salariales totalisant 7 %, la bonification de plusieurs primes ainsi qu’une plus grande participation de l’employeur au régime d’assurance. Les primes seront bonifiées pour le travail le dimanche et la nuit. Le contrat est rétroactif au 1er janvier dernier et comporte un bonus de 500 $ à la signature.

Marc Tremblay, le représentant syndical des Métallos, affirme : « C’est le début d’un rattrapage dans les conditions de travail. Trop longtemps, ces travailleurs s’étaient vu offrir des contrats sans augmentation significative. La tendance s’inverse et on commence à remonter la pente. »

L’employeur assumera aussi une part plus grande du coût des primes d’assurance. « La méthode de calcul du temps supplémentaire est modifiée et celui-ci pourra être comptabilisé pour les heures effectuées à la fin d’un quart régulier de travail, ce qui représente des hausses significatives », explique le président de la section locale 7065, Nelson Breton.