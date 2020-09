Un nouveau centre d’expertise ferroviaire

Le Cégep de Sept-Îles a lancé officiellement son nouveau Centre d’expertise ferroviaire mardi 29 septembre au matin. Ce dernier regroupe la recherche, le support technique et la formation.

Sous la direction de Luc Faucher, le Centre RAIL souhaite devenir un pôle national d’excellence en formation, en aide technique et en recherche. Son but est d’être une référence en fiabilité, en sécurité et en exploitation ferroviaires. L’équipe qui compose le centre est formée de techniciens, de bacheliers et d’experts diplômés en génie mécanique, en électronique, en informatique, en chimie et en génie des matériaux.

Le RAIL propose des formations comme l’attestation d’études collégiales chef de train ou l’inspection des wagons ou encore mécanicien de locomotive. Il possède aussi un secteur recherche et un secteur services techniques (révision des plans de maintenance, traduction des procédures, prêt de personnel, mise à jour de documents…) Il est aussi à même de réaliser l’inspection 3D des voies ferrées (équipement acheté grâce au financement du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), au Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, au Cégep de Sept-Îles, au Centre d’entrepreneuriat et de la valorisation des innovations (CEVI) et à Pavemetrics).

Le RAIL dispose de matériel de premier ordre avec notamment les dernières technologies pour inspecter les voies ferrées ou simuler la conduite ferroviaire. Les experts seront mis à disposition de l’industrie qu’elle soit régionale, provinciale ou nationale. On retrouve bien sûr parmi les partenaires ArcelorMittal Mines, Rio Tinto-IOC et Transport ferroviaire Tshiuetin.

Avec les différentes entreprises qui se trouvent sur le territoire, le secteur ferroviaire est très important notamment avec des convois longs dans des conditions parfois extrêmes. « RAIL détient une expertise permettant: l’analyse de l’état des voies ferrées par système de caméras laser; le traitement automatique des données des consignateurs; la mise en place de protocoles de communication en région nordique isolée; le déploiement de technologies de sécurité pour les travailleurs de la voie ferrée; la contribution à la formation de personnel hautement qualifié, etc.», précise le Cégep.

Depuis 2007, le Cégep de Sept-Îles s’intéresse particulièrement au domaine ferroviaire. Plusieurs formations sont notamment proposées dont une attestation d’études collégiales pour les chefs de train (le seul au Québec). En 2013, une Chaire de recherche industrielle est venue s’ajouter, financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les entreprises de la région. Elle a pour but de proposer des solutions intégrées et adaptées aux besoins de l’industrie et en est aujourd’hui à un deuxième mandat quinquennal jusqu’en 2023.

Pour Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des ressources naturelles, responsable de la Côte-Nord, « notre gouvernement est fier d’avoir contribué à l’achat d’équipement pour ce projet grâce à une somme de 75 000 $ provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce nouveau programme vient s’ajouter à de nombreux domaines d’expertises que le Cégep offre et qui sont déjà reconnus partout au Québec ».