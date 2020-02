Un Musée ambulant s’amène sur la Basse-Côte-Nord

Projet novateur en matière d’arts visuels, le Musée ambulant sera de passage sur la Basse-Côte-Nord, du 24 au 28 février. Les élèves de Lourdes-de-Blanc-Sablon, de Rivière-Saint-Paul et de Vieux-Fort vivront une expérience de découverte inédite en son genre. Ils pourront aussi partager ce plaisir avec leurs parents.

Ce petit musée d’art mobile se compare très bien à un cirque itinérant. Il se veut à la fois festif et plein de surprises pour les élèves qui en recevront sa visite. Une équipe de médiatrices spécialistes les mettront en contact avec des œuvres d’art à travers des activités ludiques et éducatives. Ces jeunes auront aussi l’opportunité d’exprimer leur propre créativité.

Dans cette exposition qui met de l’avant les talents d’artistes professionnels en art actuel, une place a été accordée à une artisane de Lourdes-de-Blanc-Sablon, Emelda Etheridge, suite à un projet patrimonial réalisé par sa fille, Serena Etheridge. Cette œuvre consiste en une magnifique courtepointe.

Ce premier passage du Musée ambulant se veut aussi une occasion de le faire découvrir aux gens des communautés visitées. Les portes seront ouvertes au grand public de 16 h 30 à 18 h 30, le 25 février à l’École Mountain Ridge Elementary à Vieux-Fort et le 27 février à l’École Mgr-Scheffer à Lourdes-de-Blanc-Sablon. Pour l’occasion, les jeunes deviendront les guides. Leurs propres créations seront aussi exposées.

L’équipe de cet organisme à but non lucratif tient aussi à souligner l’apport essentiel du réseau Elan et des Artists Inspire Grants qui rendent possible cette tourné auprès des élèves des communautés anglophones du Québec. Une telle initiative vise à démocratiser l’accès à l’art en allant à la rencontre des gens là où ils se trouvent.