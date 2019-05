Un mot de votre éditrice

Chers lecteurs,

Déjà deux mois se sont écoulés depuis ma nomination comme éditrice du journal. Les dernières semaines ont été chargées; en effet, nous avons adopté une nouvelle facture visuelle et une façon plus aérée et dynamique de mettre en page les textes de nos journalistes. Nous avons modernisé notre site web, en y intégrant du contenu exclusif et des espaces publicitaires et nous avons maintenu notre excellent temps de réaction sur nos nouvelles en ligne.

Avec une équipe de quatre journalistes à temps plein et des collaborateurs renommés, nous sommes les leaders en information locale et régionale.

Notre équipe de conseillers en publicité travaille très fort également afin d’offrir de nouveaux produits et concepts publicitaires percutants à nos clients, autant en version papier qu’en version web, afin que les entreprises et les organisations de la région connaissent de bons résultats avec la publicité dans notre journal local.

Dans la suite des choses, afin de toujours s’améliorer, nous lançons cette semaine notre campagne de membership. Nous souhaitons offrir des avantages à nos fidèles lecteurs mais avant tout, nous recherchons votre appui moral à notre combat, celui du maintien de l’information en région. En vous inscrivant, vous contribuerez à maintenir l’accès à l’information et profiterez de nombreux avantages comme des concours exclusifs, des infolettres et du contenu en avance.

Vous avez le visuel de la compagne plus bas dans cette page. Devenir membre de votre journal local ne coûte pas un sou, c’est gratuit. Pourquoi le faisons-nous? Pour nos employés, nos partenaires commerciaux, nos organisations culturelles, sportives, caritatives, bénévoles, nos OSBL, nos municipalités, pour nos lecteurs, pour garantir une information de qualité et enfin pour que notre slogan «L’hebdo quotidien» se réalise pleinement.

Le lectorat du Nord-Côtier n’a jamais été aussi large. En plus de nos 19 000 copies distribuées à chaque porte, nous enregistrons plus de 185 000 pages vues en moyenne par mois sur notre site web depuis les quatre derniers mois. L’achalandage de notre site s’est multiplié grâce à la mise en place de notre nouvelle stratégie numérique que nous avons offerte par respect pour nos lecteurs, car peu importe sur quel support ils lisent nos nouvelles, ils les lisent, et à notre plus grand bonheur!

Bref, soyez nombreux à devenir membre. Nous comptons sur vous!