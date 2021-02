Un mois de janvier beaucoup plus chaud que la normale

Les Nord-Côtiers n’ont certes pas à eu se plaindre des conditions de la météo pour le premier mois de 2021. Il a fait plus chaud qu’à la normale. La température moyenne enregistrée à Sept-Îles pour janvier s’inscrit maintenant au deuxième rang de l’histoire pour le mois de janvier le plus chaud, quand même loin du record de 1956. 2010 (-8,0 degré Celsius) a été détrôné de son second rang

Le mercure moyen pour l’ensemble de janvier 2021 à Sept-Îles se chiffre à -7,8 degrés Celsius (normale : -15,3). Pour le premier mois de 1956, la température moyenne avait été de -6,5 degré Celsius. « C’est relativement loin du record. Pour l’ensemble de 31 jours, 1,3 degrés de différence, c’est énorme », a précisé Jean-Philippe Bégin d’Environnement Canada.

« J’espère que vous en avez profité », a lancé M. Bégin. Des mois record de la sorte, ça se produit aux cinquante ans en moyenne, selon ses dires.

En termes de précipitations, selon des données estimées, il est tombé environ 34 cm de neige pour Sept-Îles (normale : 84 cm). Pour l’ensemble de l’est de la région, c’est entre 25 à 55% sous les normales.

Février plus froid

La tempête attendue ce soir et qui s’étirera jusqu’à demain, même jeudi (précipitations résiduelles), rétablira les choses. Les Nord-Côtiers auront peu de temps pour s’en remettre alors qu’un autre système est à surveiller pour samedi pour le secteur de Sept-Îles.

Par la suite, « le temps froid reprendra ses droits », a conclu le spécialiste météo.

Autres données de janvier 2021

Havre-Saint-Pierre – température moyenne : -7,8 degrés Celsius (normale : -13,4)

Natashquan – température moyenne : -7,8 degrés Celsius (normale : -13,5)