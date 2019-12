Un menu hivernal diversifié à la Salle Jean-Marc-Dion

Afin d’en arriver à rejoindre un large public, l’équipe de la Salle Jean-Marc-Dion mise à nouveau sur la diversité cet hiver. Au menu, musique, théâtre, chant, danse, conte, conférence-voyage et bien sûr humour. Sa programmation comporte la présentation d’une quarantaine de spectacles.

En musique, le coup d’envoi sera donné par le rappeur Fouki (31 janvier), une étoile montante du hip-hop. S’ensuivra un rendez-vous sous le signe de jazz avec Simon Denizart (3 février). Les amateurs de revue musicale seront ravis d’apprendre la présentation de Francostalgie (8 février). Dans ce spectacle, Maxime Landry, Vanessa Dumouchel, Michaël et Éléonore Lagacé interprèteront de grands classiques francophones.

Le talent local occupe également une place importante avec Maten (15 février), un groupe autochtone récemment en nomination dans la catégorie artiste autochtone de l’année au plus récent gala de l’ADISQ. Il y a également la formation portcartoise En barque (15 avril) qui viendra présenter le contenu de son deuxième album à venir, Le chemin du Roy.

Parmi les autres rendez-vous musicaux, soulignons Souvenirs d’un rendez-vous doux (12 mars) dans lequel Justin Boulet revisite les succès de son père Gerry, Marie-Josée Lord (24 mars) qui rend hommage aux grandes femmes du milieu lyrique, 2 Frères (29 avril) pour la présentation de leur troisième album à venir ainsi que Les Sœurs Boulay (30 mai) qui sauront charmer le public tout en douceur.

Humour

Fidèle à ses habitudes, l’humour occupe une place importante avec Mario Jean (7 mars), Julien Lacroix (21 mars), Guy Nantel (3 avril), Virginie Fortin (14 avril), Ben et Jarrod (18 avril), Mike Ward (28 avril) et les finissants de l’École nationale de l’humour (3 mai), une opportunité pour le public de découvrir les humoristes de demain. En supplémentaire, le retour tant attendu du duo Les Grandes Crues (21 juin).

Théâtre

De grandes pointures du théâtre fouleront les planches de la Salle Jean-Marc-Dion avec La détresse et l’enchantement (25 février) mettant en vedette Marie-Thérèse Fortin et Neuf de Moni Soleymanlou (17 mars). Cette production théâtrale compte dans sa distribution Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Metellus et Monique Spazini.

À cela s’ajoutent Garçon (2 avril) avec Claude Prégent, Diane Lavallée, Marc-André Poliquin (originaire de Sept-Îles), Pierre Brassard et Catherine Florent ainsi que Omi Mouna (9 avril), le récit biographique d’un Montréalais d’ascendance belgo-tunisienne qui redoute d’avoir hérité de la brutalité de son père et part à la rencontre de son arrière-grand-mère.

Autres

La programmation hivernale comporte également deux escales des Aventuriers Voyageurs, Taïwan (5 février) et Éthiopie (1er avril). La danse est aussi au menu avec Ella l’histoire de Cendrillon, un programme double d’Andrea Peña (15 mars) et À travers mes yeux (22 mars). Les amateurs de cirque seront aussi comblés avec la venue de Flip Fabrique (19 avril).

Une activité de lancement de programmation est prévue le 8 décembre en soirée. Pour les personnes intéressées à devenir membres du club VIP, au coût de 30$, une prévente se fera le 13 décembre à 18 h. En ligne et à la billetterie, la vente des billets s’effectuera à compter du 14 décembre à 10 h.