Un marathon de lecture de la société canadienne de la sclérose en plaque

La société canadienne de la sclérose en plaque organise son Marathon de lecture. Cet événement existe depuis plus de 40 ans. Cette année, la version est repensée et actualisée.

Le Marathon de lecture SP incite les enfants à lire le plus de livres possibles au profit de la cause. Jusqu’au 20 mars, chaque enfant est invité à lire tout ce qu’il a envie de lire. L’inscription est gratuite, et les parents peuvent inscrire leur enfant à titre individuel ou en tant que membre de son école. Le personnel enseignant peut inscrire sa classe et inviter ses élèves à prendre part à l’activité. S’inscrire c’est contribuer à l’édification d’un avenir meilleur pour les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques (SP) grâce à la collecte de fonds.

Bien que les classiques aient toujours la cote, les enfants aiment maintenant les approches modernes. Ainsi, pour rendre le Marathon de lecture SP encore plus divertissant qu’auparavant, la société a conçu un site Web amusant et interactif qui permettra aux enfants de suivre leurs progrès quant au nombre de livres lus, de choisir des avatars attrayants et plus encore.

Pour s’inscrire, il vous suffit d’aller ici pour lancer le processus d’inscription. Il vous faut d’abord inscrire vos renseignements ou ceux de la personne tutrice puis cliquez sur le bouton « Ajouter » pour procéder à l’inscription de l’enfant. Vous pouvez inscrire jusqu’à cinq enfants avec une même adresse courriel.