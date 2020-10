Un jour à la fois pour les équipes des Voyageurs

Un jour à la fois pourrait fort bien être la devise des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles pour la saison 2020-2021. Ses équipes ne savent encore pas sur quel pied danser et bien des décisions à venir pourrait être appelées à changer dans le contexte de la pandémie.

Il a été confirmé au début de la semaine qu’il n’y aurait pas de ligues pour les sports du secteur Nord-Est du RSEQ collégial, du moins pas avant janvier 2021.

Il ne faut donc pas s’attendre à des saisons traditionnelles, comme lors des années avant l’arrivée de la COVID pour les formations en volleyball féminin (Ligue Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord – Division 2) et masculin (Ligue Québec/Chaudière-Appalaches – Division 2) et à un calendrier régulier en basketball masculin (Ligue Québec-Chaudière-Appalaches – division 3). Le même discours prévaut selon la responsable des équipes sportives du Cégep de Sept-Îles Caroline Mailloux au sujet des Championnats provinciaux.

Les plans actuels sont d’offrir aux sportifs des saisons constituées de matchs hors-concours. Ce qui est dans les options, ce sont des parties qui se tiendraient sur la Côte-Nord, particulièrement à Baie-Comeau.

« Il y a encore de l’incertitude sur la formule de jeu », a mentionné en entrevue Mme Mailloux. Tout pourrait presque être dernière minute en chacune des occasions en fonction du portrait de la pandémie et du palier d’alerte régionale. « C’est difficile de prévoir d’avance et ça rend complexe la planification à moyen terme ».

Des athlètes motivés

Malgré toute cette incertitude, l’engouement est là chez les équipes des Voyageurs, qui ont été complétées dans la dernière semaine, avec comme entraîneurs Lucie Boudreau et Audrey Marcoux en volleyball féminin, Julie Bernier et Samuel Boisvert en volleyball masculin et Denis Gagnon en basketball masculin.

« L’objectif est de faire jouer nos joueurs, leur donner des possibilités de se mesurer, de compétitionner. Nos étudiants sont willing et motivés. Ils ont une belle attitude aux entraînements. Au volleyball féminin, les filles avaient peur de ne pas pouvoir pratiquer », a souligné Mme Mailloux.

Dans le cadre des mesures sanitaires en place, chacune des équipes a nommé un « capitaine santé » qui doit veiller au grain lors de chaque entraînement pour le respect des règles.

Peu importe dans quel cadre ils pourront évoluer en 2020-2021, les étudiants-athlètes du Cégep de Sept-Îles auront droit au même volet d’encadrement et au même soutien pédagogique qu’en temps normal.

Le Cégep de Sept-Îles compte aussi des étudiants-athlètes dans son club de course à pied dirigé par Samuel Doucet. En raison de l’annulation ou de la non-tenue des événements, les coureurs s’en tiendront à des entraînements pour le moment.

Pour les Voyageurs en badminton, c’est partie remise pour le collège alors qu’une seule des quinze personnes qui s’étaient montrées intéressées, s’est pointée au camp. Pour l’instant, tout calendrier est inconnu pour les Voyageurs. « Un jour à la fois », dira Caroline Mailloux!