Un jeune garçon à l’hôpital en pleine pandémie de COVID-19

La famille du jeune Jordan Gaudreault, âgé de 9 ans, demande votre aide. Le garçon a fait un arrêt cardiorespiratoire lundi dernier puis a été transféré à Québec en ambulance pour une opération d’urgence. Il s’y bat toujours pour sa vie. L’actuelle pandémie de COVID-19 complique les choses pour la famille, notamment parce que le Manoir Ronald McDonald est exceptionnellement fermé.

Jordan Gaudreault, de Sainte-Agnès (La Malbaie) souffrait d’un insistant mal de tête lundi dernier. Sa maman Sabrina surveillait de près ses symptômes, jusqu’à ce que la situation se complique. « Le mal de tête ne passait pas, il avait de plus en plus de douleurs, il allait vraiment mal! Avec la COVID, on était très inquiet, on a appelé le 811 parce que ça ne s’améliorait pas même avec du Tylenol, mais les lignes étaient toujours occupées. Finalement, il s’est évanoui dans mes bras… », raconte Sabrina Gaudreault, qui a fait ni une ni deux et contacté le 911.

Au 911, on a accompagné le conjoint de Sabrina pour que ce dernier administre le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours. « Il lui a sauvé la vie », raconte la maman qui n’a pu prendre place à bord de l’ambulance qui a mené son fils de la maison à l’hôpital de La Malbaie, puis peu de temps après, de La Malbaie à Québec où son fils a été hospitalisé et opéré d’urgence.

«Il neigeait, on est arrivé à 2 h 30 du matin à l’hôpital… Ils nous ont pris à part, le papa et moi. Avec la COVID, c’est vraiment très strict. On nous a dit que Jordan était entre la vie et la mort… », résume Sabrina Gaudreault qui a encore davantage regretté de ne pouvoir prendre place dans l’ambulance. « On a perdu de précieuses minutes avec lui… »

De 3 h à 7 h, Jordan Gaudreault a subi une délicate intervention au cerveau, une opération réussie mais qui pourrait laisser des séquelles au jeune homme qui sont pour l’instant impossible à évaluer.

Comble de malchance, un membre du personnel soignant qui a travaillé auprès du jeune garçon a été testé positif à la COVID-19 quelques jours plus tard… « On était vraiment stressé, mais Jordan a été testé négatif. Disons que c’est un très mauvais moment pour être hospitalisé », glisse la maman.

C’est une malformation veineuse au niveau du cervelet qui a causé l’arrêt cardio-respiratoire du jeune garçon qui a connu sa première période d’éveil de quelques minutes aujourd’hui. « C’est rassurant, car ce n’était pas normal qu’il ne se réveille pas. J’étais là quand il s’est réveillé. J’ai pu le rassurer, lui dire que j’étais là… Il a reperdu conscience, mais c’est un petit pas. C’est minime, les pas, mais il commence à respirer de lui-même. On nourrit l’espoir », résume Sabrina Gaudreault.

L’actuelle pandémie de COVID-19 complique les choses pour la famille, puisque le Manoir Ronald McDonald est présentement fermé. La famille demande votre aide pour alléger la situation. Vous pouvez faire un don via une levée de fonds sur Facebook .

Tous les dons recueillis aideront la famille à passer à travers ses moments difficiles. L’objectif est de 3000$. « S’il reste des sous, le tout sera redonné pour les prochaines familles dans le besoin », précise-t-on.