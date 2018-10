Un homme et une femme arrêtés pour trafic de drogue à Sept-Îles

Crédit photo : Sûreté du Québec

Un homme de 40 ans et une femme de 29 ans ont été arrêtés pour une histoire présumée de trafic de drogue à Sept-Îles.

Les policiers ont mené une perquisition jeudi dernier, dans un appartement de la rue Lockhead. Avec l’aide du maître-chien, ils ont saisi plus de 500 grammes de cannabis, 55 grammes de cocaïne et environ 1 500$ en argent. Une balance et huit téléphones cellulaires ont aussi été découverts, en plus de plusieurs petits sacs transparents neufs et usagés.

La Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam ont mené conjointement l’opération. Ils ont procédé à l’arrestation de Achille Aster, 40 ans, et de Wanita Guanish, 29 ans. Ils devront faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession en vue de trafic et de recel. Les deux individus ont comparu au palais de justice de Sept-Îles et ils ont été libérés avec des conditions à respecter.