Un hiver long et froid en vue

Préparez bien vos tuques, vos foulards et vos mitaines! L’hiver à venir s’annoncera rigoureux si l’on se fie aux données transmises par le météorologue André Monette de MétéoMédia. Tout ce froid viendra également causer plusieurs épisodes de poudrerie. Plus que jamais, la prudence est donc de mise sur les routes.

Les températures prédites sont dans les normales de saison même si l’hiver demeure dans l’ensemble très rigoureux. L’ouest de la Côte-Nord (de Tadoussac à Baie-Comeau) sera la partie où cette zone d’air froid se fera davantage sentir. La température moyenne pour les mois de décembre, janvier et de février avoisine le -8 degrés Celsius le jour et -18 degrés Celsius la nuit pour l’ensemble de la région.

Au niveau des précipitations, ce sera encore la Haute-Côte-Nord qui sera la plus impactée par de fortes accumulations de neige. Plus on se dirige vers l’est de la région, plus la situation tend à changer. Il est estimé qu’environ 230 cm sont à prévoir d’ici la fin février pour l’ensemble de la région. Au total, la Côte-Nord devrait recevoir 375 cm de neige d’ici la fin avril. Ces données sont dans les normales de saison.

Au même titre, il y aura quelques épisodes de pluie verglaçante. Cependant, ça ne s’annonce pas comme une année record. Une situation attribuable au fait que l’air froid s’annonce bel et bien présent cet hiver dans la région. Des conditions météorologiques qualifiées d’idéales pour la pratique des sports de glisse. Élément assez rassurant, les températures s’avèrent douces avant les Fêtes. Il n’y aura pas d’autres épisodes de froid à court terme.

Puisque la situation change assez subitement en hiver, André Monette recommande aux gens de consulter régulièrement les conditions météorologiques. Selon la trajectoire des tempêtes à venir, on peut s’attendre à certaines fermetures de route. Les tempêtes côtières feront en sorte que beaucoup de glace se formera sur le fleuve Saint-Laurent. Cette situation risque d’avoir un impact concret sur la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.