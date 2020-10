Un événement privé pour Défi chaîne de vie

Samedi 17 octobre, la porte-étendard du Défi Chaîne de vie Sonia Lachance va aller porter le drapeau au sommet du mont Trouble. Tout cela se déroule dans le cadre de la journée mondiale du don d’organes et de la greffe.

Sonia Lachance est une de 16 porte-étendards des régions du Québec. Elle sera accompagnée samedi du mari de Maryse Cléments afin de lui rendre hommage. Si le temps ne se prête pas à l’activité samedi, cela aura lieu dimanche puisqu’il s’agit cette année d’un événement privé. Mais tout le monde peut se mobiliser en faisant des dons par le biais du site Internet du Défi chaîne de vie.

« Afin de limiter les rassemblements, le porte-étendard de votre région représentant un des maillons clés de la chaîne de vie (élève, enseignant, médecin, infirmière, patient en attente d’une greffe, famille de donneur, policier, greffé, grimpeur et citoyen) grimpera une montagne près de chez vous en votre nom pour célébrer la vie et promouvoir l’importance de la discussion en famille en regard du don d’organes et de tissus », précise l’association par voie de communiqué.

Défi Chaîne de vie existe depuis 2014, cet événement permet de récolter des fonds afin de former les enseignants pour qu’ils puissent informer et sensibiliser leurs élèves au don d’organes. Les enseignants formés sont ceux de secondaire 4 et 5 et particulièrement ceux d’anglais puisque les cours se prêtent particulièrement bien à cette sensibilisation. « Nous renseignons les élèves sur ce qu’est le don d’organe, comment cela se passe… etc. Ils peuvent ensuite en discuter avec leurs parents à la maison », précise Sonia Lachance.