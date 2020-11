Un don inattendu à l’Âtre de Sept-Îles

Vendredi 13 novembre dernier, les résidents de l’Âtre, ressource d’aide en santé mentale de Sept-Îles, ont la surprise de recevoir un don en matériel et en denrées de Cogeco Connexion et de NousTV Sept-Îles.

L’Âtre a ainsi reçu une machine à café et une variété de café, des livres de lecture correspondant aux intérêts des résidents et des paniers de fruits.

« Nous avons été très surpris quand les gens de Cogeco et NousTV nous ont contactés pour voir comment ils pouvaient nous aider et répondre aux besoins de nos usagers tout en leur apportant du bonheur. Pour plusieurs, ce geste peut paraître banal, mais pour nous, c’est important. Ce don permettra de favoriser les échanges avec les résidents et de passer des moments agréables ensemble. Tous aiment la lecture pour s’évader et se divertir, mais nos résidents n’ont pas toujours les moyens de se procurer des livres. C’est donc une pensée très appréciée. Même chose pour nos gens qui sont en appartement de transition, leur situation financière est parfois précaire. En plus de générer des sourires, les paniers de fruits qui leur ont été livrés étaient les bienvenus pour combler une petite partie de l’épicerie de la semaine » explique Sonia Dumont, directrice générale de L’Âtre de Sept-Îles.

« Comme tout le monde, nous sommes préoccupés par les problèmes de santé mentale, d’autant plus en ces temps de pandémie où les besoins exprimés sont grandissants. Solidaires avec le milieu et depuis toujours engagés dans nos communautés, nous avions à coeur d’apporter notre soutien, et surtout, un peu de bonheur et de réconfort aux gens directement touchés. À voir la réaction des résidents de L’Âtre lors de notre passage, je crois que c’est mission accomplie », précise le directeur de la programmation, NousTV Sept-Îles, Patrick Delobel.

Pour rappel, l’Âtre est une ressource alternative d’hébergement et un groupe d’entraide pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et qui « a pour mission d’offrir des services de réinsertion et de réadaptation en accueillant la personne dans sa globalité selon ses besoins et objectifs de vie». Quatre personnes résident en ce moment au centre d’hébergement et trois occupent des appartements de transition.