Un deuxième candidat conteste les élections à ITUM pour cause d’achats de votes

Le candidat à la chefferie Rolland Thirnish conteste lui aussi les élections du 26 juin dernier à Uashat mak Mani-utenam. Il allègue notamment que les candidats du chef réélu Mike «Pelash» Mckenzie ont frauduleusement acheté les votes des jeunes «en leur donnant de la bière, de l’argent et de la drogue».

Il s’agit d’une deuxième contestation après celle déposée le 9 juillet par Normand Pilot. Bastien Rolland Joseph Thirnish a déposé sa contestation le 10 juillet conformément aux dispositions du Code électoral du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam (ITUM).

Le candidat défait demande que l’élection soit annulée et qu’un nouveau scrutin ait lieu. Il a obtenu 23 voix, contre 839 pour Mike Mckenzie, 672 pour Antonio Pinette et 48 bulletins rejetés.

«L’achat de vote (pot-de-vin) est un phénomène répandu dans Uashat mak Mani-utenam depuis des décennies», déplore-t-il dans sa contestation.

Il y affirme que des paiements se font par «chargements des téléphones portables» et par «transferts d’argent mobile». Les transactions monétaires se feraient avant, pendant et après les élections, incluant le jour même du vote.

«Les gens présents lors des transactions ont d’abord estimé qu’il y avait bien eu des dons d’argent d’une ampleur significative de 20$ jusqu’à 100$», peut-on lire dans sa contestation.

Il dit aussi avoir vu les leaders du chef Mike Mckenzie faire acte de présence toute la journée devant la salle communautaire Naneu, où se déroulait le vote à Uashat, pour intimider les électeurs.

Il reproche également à l’équipe de Mike Mckenzie d’avoir fait un party «open bar» le 26 juin en soirée à l’Hôtel Sept-Îles avant même l’annonce officielle de sa victoire, le tout afin d’obtenir de la visibilité et un «effet partisan».

«Une dizaine de jeunes se sont présentés [chez moi] pour me dire qu’ils ont reçu de la bière de marque Budweiser, de la drogue et de l’argent de poche pour donner suite aux votes», affirme-t-il.

Destructeur pour la démocratie

Rolland Thirnish dit vouloir agir pour le bien-être de la génération future.

«L’achat de votes est une tuerie et est aussi destructeur pour notre démocratie que la drogue illégale nuit à notre bien-être physique», écrit-il.

L’ancien conseiller de 2013 à 2016 veut nettoyer le système. Il croit que plusieurs personnes l’appuieront dans sa démarche malgré la crainte de représailles.

«Ce que les gens ont vécu depuis longtemps et ce qu’ils ont vécu dans cette élection-ci, ils n’ont pas aimé ça. Il y a beaucoup de monde qui m’en parle. Ils adorent la manière que je fais là. Au moins ça les réveille. Quand j’ai commencé en 2007, tout le monde avait peur. Graduellement, cette peur-là part. C’est plus positif cette fois-ci, c’est plus ouvert», a-t-il déclaré au Nord-Côtier.

Le comité d’appel des élections d’ITUM entendra la contestation de Rolland Thirnish le 22 juillet prochain à compter de 13h au Musée Shaputuan, à Uashat.

Selon le Code électoral, le comité d’appel devra rendre sa décision au plus tard le 25 juillet. Rolland Thirnish pourra s’adresser à la Cour supérieure pour trancher le litige s’il n’est pas satisfait de la décision du comité d’appel.