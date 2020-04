Un défi au conseil municipal pour amasser des fonds pour le comptoir alimentaire

L’ancienne conseillère municipale de la Ville de Sept-Îles, Louisette Cato, lance un défi au membre actuellement du conseil municipal pour obtenir des fonds pour le comptoir alimentaire (CASI).

En ce temps où les besoins sont importants pour le CASI, Madame Cato a eu l’idée avec deux autres personnes, Murielle Schneider et Marie Power, de téléphoner à tous leurs contacts pour solliciter une petite contribution pour le comptoir alimentaire. Cette campagne a réussi à récolter environ 11 500$.

Pour poursuivre sur cet élan, Louisette Cato demande aux membres du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles de participer eux aussi à cet exercice. Selon elle, les échevins municipaux possèdent tous un grand réseau de contacts et ils pourraient s’en servir pour amasser des fonds pour le comptoir alimentaire de Sept-Îles. Elle invite donc les conseillers et le maire à contacter des gens pour récolter des fonds et ainsi aider le CASI.

Elle incite aussi les gens qui ont la chance d’avoir encore un emploi, de donner un petit montant qui pourra faire une grande différence dans ce moment de crise de la COVID-19.