Un début de saison réussi pour le Club de ski de fond Rapido

Une activité porte ouverte a été organisée par le Club de ski de fond Rapido sur son site au Lac des Rapides, le 14 décembre. Pour l’occasion, son équipe en a profité pour faire également l’inauguration de sa nouvelle dameuse.

Lors de ce lancement de saison, la population de Sept-Îles et des environs a pu profiter gratuitement des sentiers de ski de fond et de raquette ainsi qu’à de l’équipement offert par Tourisme Sept-Îles.

Cette activité a connu un beau succès selon son comité organisateur puisque pas moins de 40 personnes ont répondu à l’invitation. De ce nombre, on retrouve 25 jeunes qui ont participé à la formation dispensée par trois entraîneurs qualifiés de l’École de ski.

En début d’après-midi, une cérémonie a eu lieu pour présenter la nouvelle dameuse du Club. Cette acquisition a été rendue possible grâce à la précieuse contribution de Développement économique Canada, la Ville de Sept-Îles, Tourisme Sept-Îles et la Caisse Desjardins des Ressources naturelles.

Créé en 1974, le Club de ski de fond Rapido est une corporation à but non lucratif dont la gestion est assurée de façon bénévole. Sa mission consiste à promouvoir la pratique de sports familiaux d’hiver, en priorité le ski de fond et la raquette; Offrir à ses utilisateurs l’équipement et les services adéquats pour la pratique sécuritaire de leurs sports ainsi que de favoriser le tourisme hivernal dans la région de Sept-Îles.