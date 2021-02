Un conseil de ville de Sept-Îles à huis clos

Le conseil municipal de Sept-Îles qui devait se tenir en présentiel avec accueil du public suite à l’allègement des mesures a tout compte fait dû se tenir à huis clos. En effet, les élus ont été avisés juste avant le début de la séance d’un décret gouvernemental.

Le public qui se présentait lundi 8 février au soir pour le conseil de Ville a dû rentrer chez lui. En effet, un décret gouvernemental interdit d’accueillir du public dans la salle du conseil municipal. La séance a donc pu être suivi sur les ondes de Noustv et sur la page Facebook de Noustv. Le maire Réjean Porlier a donc débuté la séance est s’excusant auprès des personnes qui s’étaient déplacées.

Lors de cette séance, les élus ont apporté leur soutien à une proposition d’une organisation de médecins de décentralisation du système de santé en région. « Il s’agit d’une initiative du maire de Sorel dans le cadre de l’Union des municipalités du Québec», a précisé Réjean Porlier. « Le but est de permettre de répondre aux besoins locaux pour pouvoir donner les soins de base en région. L’organisation souhaite le rétablissement de personnel décisionnel dans le centres de santé au niveau local. »

Certains motoneigistes irrespectueux

Plusieurs élus ont abordé le thème de certains motoneigistes irrespectueux qui circulent trop rapidement et avec beaucoup de bruit dans les rues de place de l’Anse à n’importe quelle heure malgré le couvre-feu. « QU’ils respectent les habitants s’ils ne veulent pas que nous revenions à l’interdiction dans les rues de la place de l’Anse», a précisé Jean Masse. D’autres viennent perturber la tranquillité des résidents de l’Élyme de sables et leur famille. Les élus ont donc appelé ces motoneigistes à être plus respectueux.

Réjean Porlier a abordé le thème de l’hôtel de ville en insistant sur l’importance de recevoir les commentaires des habitants ; « c’est parfait. Nous sommes en train d’analyser les différentes options, nous documentons nos différents choix. Que vous fassiez part de vos commentaires à vos conseillers, c’est parfait ».