Un comité de développement régional déployé en Côte-Nord

Les nouveaux comités de développement régional annoncés par le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy Leblanc, le 18 septembre, ont pour mission de cibler les entreprises ayant un potentiel de retombées importantes dans leur milieu et de les mettre en lien avec les experts d’Investissement Québec afin de favoriser le développement régional.

Le comité de la Côte-Nord est composé de Steve Beaudin, directeur général chez Métal 7, Élizabeth Blais, présidente du conseil d’administration de la Société du Plan Nord et propriétaire de l’Hôtel les mouettes, Jacques Chiasson, directeur régional d’Investissement Québec, Martin Desgagné, directeur territorial (intérim) du ministère de l’Économie et de l’Innovation, Fanny Desmeules, directrice régionale et actionnaire, Distillerie Puyjalon inc., Jean Gauthier, directeur général de la Corporation de développement économique Montagnaise (CDEM), Patrice Jean, contrôleur chez Les Crabiers du Nord, Josée Leblanc, présidente-directrice générale, Agara et Atikuss, Marc Lefebvre, président chez Lefebvre Industri-AL, Karine Otis, directrice générale, Corporation de la gestion du port de Baie-Comeau et présidente, Zone industrialo-portuaire ainsi que Mathieu Pelletier, directeur de comptes à Banque Nationale du Canada.

« En créant les nouveaux comités de développement régional, Investissement Québec met en place un moyen concret de travailler étroitement avec toutes les ressources locales intéressées à s’impliquer dans le développement des régions du Québec. C’est là un important geste qui vient concrétiser la volonté de la société d’État de se déployer avec encore plus d’efficacité dans toutes les régions du Québec », de mentionner Élizabeth Blais.

Au-delà des compétences individuelles, Investissement Québec s’est aussi assurée de mettre en place des comités aux expériences et aux savoir-faire diversifiés et complémentaires. La Société a cherché à former des groupes qui, collectivement, possèdent : une bonne compréhension des enjeux socioéconomiques et financiers du Québec; de l’expérience en optimisation de la productivité des entreprises, en innovation ainsi qu’en recherche et développement; des connaissances en entrepreneuriat collectif, en économie sociale et entrepreneuriat.

« Dans le contexte actuel de la relance, ces comités auront d’autant plus de pertinence : ils pourront agir concrètement dans le repérage de projets porteurs pour leur région. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec ces acteurs de terrain pour rendre notre offre de services disponible aux projets, aux entreprises et aux secteurs clés de notre économie », a lancé Guy Leblanc.