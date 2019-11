Un cocktail dînatoire payant pour le Comptoir alimentaire et la Grande guignolée des médias

La Grande guignolée des médias de Sept-Îles jouit déjà d’un précieux coup de pouce financier à une dizaine de jours de l’activité du 5 décembre. Encore cette année, le cocktail dînatoire chapeauté par Via Capitale Horizon – Sept-Îles a été un succès. L’événement tenu à l’Hôtel Sept-Îles le 20 novembre a permis une récolte de 32 475$, montant au profit du Comptoir alimentaire de Sept-Îles.

Et dire que les responsables de cette troisième édition ont songé ne pas tenir l’événement, ou le remettre à plus tard, question de date. C’est jeudi dernier qu’ils ont décidé de tenir l’événement le 20 novembre. Et ce fut une réussite totale!

Quelque soixante personnes du milieu des affaires ont pris part à ce cocktail dînatoire, où ils se sont régalés de succulents canapés/bouchées en onze services.

Les convives se sont aussi montrés généreux pour contribuer aux 400 paniers de Noël. La contribution financière de l’un, celle d’un autre, et ainsi de suite, permettra d’offrir dindes, condiments et bien plus encore au Comptoir alimentaire de Sept-Îles, qui redistribuera aux personnes dans le besoin. Un moitié-moitié a permis d’amasser 1 800$.

« Je me suis senti émotif et animé lorsque j’ai compilé les montants. Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas senti comme ça », a souligné Marc Pelletier de Via Capitale – Horizon, un des artisans derrière l’événement.

« C’est tout un travail d’équipe », a-t-il enchaîné, remerciant notamment Dale Vaillancourt, Alain Chevarie, Yves Bourassa, Denise Arsenault, Agathe Dumont, Alex Mercier et Jayson Burns, ainsi que toutes les autres personnes qui se sont investies dans l’activité. « La générosité septilienne est incroyable. »

Au niveau national, Via Capitale – Horizon a choisi la Grande guignolée des médias comme « cause chouchou ». C’est la troisième année que ses courtiers de Sept-Îles tiennent ce cocktail dînatoire au profit du Comptoir alimentaire. Cette somme de 32 475$ amassée en une soirée, près de 15 000$ de plus que pour 2018, représente près de 25% de l’objectif fixé par le CASI pour le rendez-vous à venir le 5 décembre.