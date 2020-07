Un cinquième travailleur contaminé par la COVID-19 chez SDO

Le nombre d’employés de Scierie des Outardes (SDO) testés positifs à la COVID-19 est maintenant de cinq. Trois d’entre eux résident dans la Manicouagan et deux à l’extérieur de la Côte-Nord.

Le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil à la direction de la santé publique, a confirmé l’ajout d’un nouveau cas, mardi après-midi, lors d’un point de presse virtuel en compagnie du président-directeur général par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Claude Lévesque.

Jusqu’à présent, la très grande majorité des quelque 120 travailleurs de l’usine ont subi le test de dépistage. Selon le Dr Fachehoun, « il reste moins de 15 personnes à se faire tester » et pour certaines d’entre elles, ce sera fait mercredi.

Des travailleurs ont été testés à l’extérieur de la Côte-Nord, mais le médecin-conseil a refusé d’identifier la ou les régions concernées.

Suspendues depuis jeudi dernier, les opérations de rabotage devraient d’ailleurs reprendre demain chez SDO si les résultats des tests de dépistage sont tous reçus. Suivront celles de sciage, selon la même condition.

Rappelons que depuis le début de la pandémie, 6 810 tests de dépistage ont été réalisés et 124 personnes ont reçu un résultat positif. De ce nombre, 118 sont déclarées rétablies et aucune n’est hospitalisée.

« Les vacances de la construction débuteront cette fin de semaine, c’est vrai. Passez du temps avec vos proches tout en respectant les mesures. Le virus, quant à lui, ne prend pas de vacances », a martelé le Dr Fachehoun. Il est revenu sur l’importance du lavage fréquent des mains et de la distanciation de deux mètres les uns des autres, à moins de porter un couvre-visage.

Message entendu

Par ailleurs, après avoir mentionné les plus récentes directives de Québec concernant le port du masque obligatoire dans les transports en commun depuis le 12 juillet et dans les lieux publics fermés, telles les épiceries, à compter du 18 juillet, le PDG du CISSS a dressé un parallèle avec ses propos de la semaine dernière concernant justement le port du masque.

« On aurait dit que le Dr Arruda était avec nous, la semaine dernière, à notre point de presse parce que oui je m’inquiétais de voir que lorsque j’allais à l’épicerie, j’étais l’un des seuls à porter le masque. Et on dirait qu’on a été écoutés », a-t-il souligné.

Il a aussi averti que quiconque se présentera dans les installations du CISSS de la Côte-Nord devra aussi porter le masque.