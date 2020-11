Un cas de COVID-19 au cégep de Baie-Comeau

Le cégep de Baie-Comeau a confirmé, lundi après-midi, qu’une personne fréquentant l’établissement a reçu un résultat positif à un test de COVID-19. À la mi-septembre, un premier cas avait été enregistré.

L’organisation se fait cependant rassurante pour sa clientèle. « Comme les masques de procédure sont bien portés, aucun étudiant n’a été en contact étroit avec la personne touchée dans les cours », indique le directeur général du cégep, Claude Montigny, dans une communication aux étudiants et au personnel.

Ce dernier précise aussi que les gens ayant eu des contacts étroits avec la personne à l’extérieur du cégep ont été identifiés et mis en isolement par la Direction de la santé publique.

L’établissement d’enseignement demeure ouvert et continue d’appliquer les mesures pour éviter une nouvelle propagation. Il suit la situation de près et assure que la prévention et la sensibilisation seront accentuées.

Le cégep invite les étudiants et les membres de son personnel à être vigilants concernant leur état de santé et celui de leur famille en rappelant les symptômes à surveiller, comme la fièvre, la perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte du goût, et la toux.

Rappelons l’Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Baie-Comeau préconise des restrictions plus sévères pour l’accès à la région afin de limiter les risques liés à la pandémie, éviter de passer à un palier d’alerte rouge et conserver l’enseignement en présentiel.