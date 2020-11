Un beau cocktail météo pour débuter la semaine

Environnement Canada annonce un beau mélange de précipitations pour débuter la semaine pour le secteur de Sept-Îles/Port-Cartier ainsi que celui de Baie-Trinité.

Pluie, neige et vents forts seront au menu alors qu’un intense système dépressionnaire touchera une bonne partie de la province de lundi après-midi jusqu’à mercredi.

On parle de précipitations de pluie entre 50 et 80 millimètres pour la Côte-Nord entre mardi et mercredi. « De forts vents du secteur nord-est s’ajouteront aux mauvaises conditions météorologiques et pourraient causer des déferlements côtiers à certains endroits », indique Environnement Canada.

Les secteurs plus au nord auront droit à une dizaine de centimètres de neige. La région de Manicouagan pourrait en recevoir le double, soit une vingtaine de centimètres.

« Les prochains bulletins apporteront plus de détails lorsque la trajectoire de la dépression se précisera », conclut Environnement Canada.