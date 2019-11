Un Azimut d’argent pour Tourisme Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord a reçu jeudi soir un prix Azimut argent lors d’une soirée tenue durant les Journées de l’accueil touristique, un événement qui se déroulait à Baie-Saint-Paul.

Les prix Azimut soulignent des initiatives en matière d’accueil touristique au Québec. Ces distinctions visent la reconnaissance et la valorisation du personnel des lieux d’accueil et de renseignements touristiques qui, par leur approche et leurs accomplissements, constituent une source d’inspiration pour le réseau. Les lauréats ont reçu un inukshuk, qui symbolise les services de l’accueil comme point de repère.

Tourisme Côte-Nord était en nomination à ce concours avec le projet Concours et expérience accueil Côte-Nord, qui comprenait notamment le concours Entre nature et démesure.