Un automne solide à la Shed-à-Morue

L’automne s’annonce chaud à la Shed-à-Morue avec une solide programmation de huit événements, dont le spectacle du chanteur country Matt Lang, la venue de l’humoriste Mathieu Cyr et la pièce de théâtre humoristique Conversation avec mon pénis.

Claudia Richard, coordonnatrice à la culture et au tourisme pour la municipalité de Havre-Saint-Pierre, est particulièrement fière de la venue de Matt Lang le 14 novembre, ce chanteur country à la voix grave originaire de Maniwaki, en Outaouais.

«Ça fait plus d’un an qu’on sait qu’il va venir, on avait hâte d’en parler. Et il fait beaucoup de festivals cet été, donc ça devrait aider à vendre des billets», se réjouit-elle.

Côté théâtre, la pièce humoristique Conversation avec mon pénis est idéale pour faire découvrir le théâtre à une nouvelle clientèle. Malgré son nom, la pièce est ouverte à tous, incluant les personnes d’âge mineur.

«La pièce traite de tout ce qu’un homme peut vivre entre 15 et 60 ans comme relation avec son membre, que ce soit sa première relation, le rendez-vous chez le médecin ou l’examen de la prostate. Et le personnage du pénis est joué par une femme», décrit Mme Richard.

Pour les amateurs d’humour, le Chaînon manquant de Mathieu Cyr s’annonce comme une valeur sûre pour se dilater la rate.

Iron Maiden et Leonard Cohen

Le 20 septembre, Songs of Mercy viendra présenter un hommage à Leonard Cohen.

«Randall Spear [le chanteur du groupe] a enseigné l’anglais ici à l’école secondaire dans les années 1990, donc c’est quand même quelqu’un de connu ici», dévoile Claudia Richard, qui l’a elle-même beaucoup apprécié comme professeur.

Les amateurs de heavy metal seront aussi servis alors que Made in Iron présentera Golden years of Iron Maiden le 25 octobre.

«Ce n’est pas le même spectacle du lendemain à Sept-Îles, même si c’est le même groupe. Donc les trippeux d’Iron Maiden pourront voir deux spectacles complètement différents en deux soirs», annonce la coordonnatrice.

L’auteur-compositeur-interprète pop-folk Andréanne A. Malette lancera la saison le 14 septembre avec son spectacle Fou, tandis qu’Ingrid St-Pierre se produira pour une troisième fois à la Shed-à-Morue avec Petite Plage.

Pour les touts petits, «l’incontournable» Nicolas Noël présentera Le livre des enfants du Monde le 8 novembre.

Enfin, notons le retour des films Les aventuriers voyageurs avec deux projections en octobre, une en novembre et une en décembre. L’horaire des films peut être consulté sur le site web des Aventuriers voyageurs.

Billets en vente

Les billets pour les spectacles individuels seront en vente en ligne à compter du dimanche 11 août à 8h et à la billetterie le lundi 12 août à 13h.

Les forfaits de cinq spectacles sont déjà en vente depuis le 7 août.