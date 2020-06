Un attaquant et un défenseur pour le Drakkar au repêchage américain

Les équipes de la Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ) tenaient ce lundi deux autres rondes de sélection, soit celles concernant les joueurs américains. Le Drakkar de Baie-Comeau a mis la main sur un attaquant et un défenseur.

Avec son premier choix, le quatrième au total, le directeur général Pierre Rioux a sélectionné Shaun McEwan, un attaquant qui évoluait avec les Selects U15 de South Kent Academy. « C’est un gars qui joue dans toutes les zones, et on aime bien son côté physique », d’indiquer Rioux.

En deuxième ronde, le défenseur Brian Grant du Big Green de Deerfield Academy (prep school) a été le choix du Drakkar.

Le directeur général a indiqué que deux des dépisteurs de l’équipe ont assisté à quelques tournois aux États-Unis. De là est sortie une liste de quelques joueurs qui pourraient intéresser l’équipe. Rioux a par la suite vérifié dans cette liste qui s’était déjà entendu avec une autre équipe, comme ça arrive au repêchage des joueurs américains.

Au moment de son entrevue avec Le Manic, Pierre Rioux n’était pas encore parvenu à parler à McEwan. Il avait toutefois rejoint Grant, qui se disait agréablement surpris d’avoir retenu l’attention d’un club de la LHJMQ.

« Il semblait intéressé. On a eu une conversation agréable et on verra ce que ça va donner. On se reparlera une fois que la famille aura pris le temps de regarder tout ça et évalue la possibilité d’envoyer le jeune au camp d’entraînement, ne serait-ce que pour 48 heures », de soutenir le directeur général, espérant que ce passage se concrétise afin que l’organisation du Drakkar puisse faire valoir à la famille l’encadrement qui est offert aux joueurs qui portent ses couleurs.