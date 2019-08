Un arbre planté aux Jardins de l’Anse en mémoire de Réjean Perron

Les proches de feu Réjean Perron ont exaucé son vœu et planté un arbre à sa mémoire aux Jardins de l’Anse. La Ville de Sept-Îles a autorisé la plantation en hommage de celui qui a été très impliqué à la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI).

Réjean Perron, qui avait vécu plus de 35 ans à Sept-Îles, est décédé le 29 octobre 2018 à Sherbrooke, où il vivait depuis une douzaine d’années.

«Face à la magnifique baie de Sept-Îles et sur le bord d’un petit étang avec une fontaine. Superbe endroit pour méditer et contempler les levers et couchers de soleil… comme aimait tant faire mon père», a rendu hommage son fils Martin Perron sur sa page Facebook.

Pendant ses années à la CPESI, feu Réjean Perron a entre autres contribué à faire des Jardins de l’Anse ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.

Un écriteau installé au pied du jeune arbre rappelle l’importance que l’homme donnait aux arbres et aux forêts : «Il a semé… et récolté toute une forêt», y lit-on.

«Il était de toutes les donations des plants au printemps de chaque année», se souvient Claudette Villeneuve, directrice générale de la CPESI.

Réjean Perron a également été bénévole pour d’autres causes et organismes, dont le Salon du Livre de la Côte-Nord.