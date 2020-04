Un arbitre pour assurer le respect des consignes chez IGA

Ne soyez pas surpris si apercevez un arbitre à l’entrée du Marché Labrie et Landry – IGA Extra de Sept-Îles, et même à l’intérieur. Le coloré Gilles Demers profite de la pause dans les écoles, avec son chandail rayé noir et blanc, sifflet bien prêt, pour voir au respect des consignes du 2 m et de l’hygiène. Ceux et celles qui le connaissent savent très bien que ces interventions peuvent être comiques. Cette photo de Ti-Gilles, enseignant en éducation physique à l’école Manikoutai, a même fait les manchettes ce samedi matin, 18 avril, à l’émission Salut Bonjour Week-end de TVA.