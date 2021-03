Un actionnariat majoritairement innu pour Air BCN Express Inc.

L’entreprise aérienne Air BCN Express Inc. a annoncé qu’en raison de changement dans son actionnariat, la compagnie est désormais majoritairement détenue par des intérêts innus.

À la suite du départ de Keith Kippen qui détenait 25% du capital-actions de Air BCN Express Inc., il a été convenu par les actionnaires d’augmenter la participation innue dans l’actionnariat de l’entreprise. À la suite de la transaction, 65 % des actions de l’entreprise sont contrôlé par des intérêts innus. Il s’agit de Marc-Antoine Ishpatao de Nutashkuan et Gaston Bellefleur d’Unamen Shipu. Le conseil de bande de Nutashkuan est aussi actionnaire. Le président d’Air BCN Express Inc., Marcel Deschamps, possède le 35% des actions restant.

M. Deschamps souligne le travail de Keith Kippen en affirmant : « Ses efforts soutenus à vouloir constamment satisfaire la communauté innue face aux différents besoins de transport aérien, ont permis une croissance soutenue et donc assurer sa pérennité, puisque l’entreprise est maintenant sur le chemin de la rentabilité.»

« Cette prise de contrôle de Air BCN Express Inc. par la communauté innue démontre clairement notre volonté de s’impliquer davantage dans nos activités économiques et d’adresser les nombreux enjeux auxquels notre communauté fait face en matière de transport aérien », expliquent Marc-Antoine Ispatao et Gaston Bellefleur.

Créé en 2019, Air BCN Express Inc. est une entreprise qui cherche à répondre au besoin aérien des communautés innues en Basse-Côte-Nord.