Un 5 à 7 virtuel tout en musique

Le Centre de congrès de Sept-Îles sera le lieu d’un spectacle regroupant divers artistes de la région et de l’Acadie jeudi soir (26 mars). Les directives de rassemblement seront respectées à la lettre.

C’est chacun de son bord que les Hert Leblanc, Danny Lessard, Andy Bastarache, Patricia Caron, Lany Richard et autres invités se produiront chacun chez soi. Le country et la musique acadienne seront à l’honneur de 17 h à 19 h (et peut-être plus) en « streaming ». Michaël Ouellet et Wayne Malouin sont à l’origine de cette soirée festive, tout comme la voix de la Transacadienne, Steeve Arsenault, qui assurera aussi l’animation.

Vous pourrez assister à ce spectacle virtuel dans le confort de votre maison via les réseaux sociaux, notamment à partir de la page Facebook de votre Nord-Côtier. Une belle façon de briser l’isolement et d’avoir du plaisir.