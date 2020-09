Trois Nord-Côtiers condamnés pour la Loi sur les pêches

Trois Nord-Côtiers figurent sur la liste des contrevenants ayant écopé d’amendes au cours des derniers mois pour des infractions à la Loi sur les pêches.

Sur la liste rendue publique par Pêches et Océans le lundi 21 septembre, on retrouve Stéphane Poulin de Port-Menier, reconnu coupable de deux infractions pour des amendes se chiffrant à près de 12 000$.

Pour avoir pêché le homard durant des périodes interdites, dépassé la limite de capture autorisée, pêché avec un SSN non fonctionnel, ne pas avoir tenu à jour un registre véridique de ses activités de pêche et avoir laissé ses engins sans surveillance plus de 72 h, il doit payer 10 331 $.

De plus, il écope de 1 600 $ pour avoir eu en sa possession des homards femelles portant des œufs. La date de condamnation est le 18 juin dernier.

Les deux autres individus de la Côte-Nord qui ont contrevenu à la Loi sur les pêches sont Dave Vibert de Sept-Îles pour non-respect d’une condition du permis – cordage non-conforme (flottant) pour la pêche au crabe des neiges (amende de 1 000$) et Guillaume Girard de Port-Cartier pour avoir pris illégalement et gardé des myes dans un secteur fermé par ordonnance, à la cueillette, pour des raisons de contamination (amende de 300 $).