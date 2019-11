Trois nageurs des Cachalots de Port-Cartier gagnent cinq médailles à Jonquière

Lou Philippe Bezeau, Mya Ritchot et Laurianne Vigneau ont pris goût au podium lors du Festival provincial par équipe section 5 Est qui se tenait à Jonquière du 1er au 3 novembre. Les trois jeunes du Club de natation les Cachalots de Port-Cartier ont décroché chacun cinq médailles lors des épreuves individuelles.

Le Club de natation de Port-Cartier comptait douze jeunes pour sa première compétition provinciale de la saison. Bezeau s’est illustré avec une récolte de quatre médailles d’or (100 m libre et 50, 100 et 200 m dos) en plus de l’argent au 200 m libre. Il a réalisé un standard AAA au 100 m dos.

Ritchot a pris place sur la plus haute marche pour son 50 m dos et son 200 m QNI. Elle a terminé deuxième aux 50 et 200 m libre et troisième au 400 m QNI. Au passage, elle a obtenu un standard AAA au 50 m libre et au 100 m dos et un AA au 400 m QNI.

La récolte de Laurianne Vigneau se résume à l’or au 1 500 m libre, l’argent au 200 m libre et au 200 m papillon ainsi que le bronze aux 50 et 100 m libre.

Les autres Cachalots médaillés sont Clara Brochu (or aux 400 m libre et 100 m papillon et argent au 100 m libre), Mégane Girard (argent aux 800 m libre et 400 m QNI), Aurélie Gosselin (argent au 200 m brasse et bronze au 100 m brasse), Anabelle Boivin (bronze au 50 m dos), Marie-Soleil Jacques (bronze au 800 m libre) et Camille Philippe Bezeau (bronze au 1 500 m libre).

Clara Brochu a également fracassé deux records du Club les Cachalots qu’elle détenait, ceux du 50 et 100 m papillon. Elle a aussi réalisé un standard AA au 400 m libre et un Coupe du Québec au 100 m papillon. Quant à Camille Philippe Bezeau, elle a en poche des standards AA aux 100 et 200 m dos. Quatre fois au pied du podium, Even Quessy s’est offert un critère AA pour son 200 m brasse.

Lors des relais, les porte-couleurs du Club de natation de Port-Cartier ont remporté quatre médailles chez les filles 15-16 ans. Il s’agit de l’argent au 4×100 m libre (Vigneau/Ritchot/Brochu/Boivin) et au 4×50 m quatre nages (Ritchot/Girard/Brochu/Vigneau) et du bronze au 4×50 m libre (Boivin/Ritchot/Brochu/Vigneau) et au 4×100 m quatre nages (Ritchot/Girard/Brochu/Vigneau). Les Cachalots ont conclu le Festival par équipe au cinquième rang sur les douze clubs participants.

La prochaine compétition sera celle régionale qui se déroulera à Port-Cartier le 30 novembre.