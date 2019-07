Trois ministres vont en Basse-Côte-Nord, mais demandent aux élus de les rencontrer à Sept-Îles

Trois ministres du Québec sont de passage en Basse-Côte-Nord cette semaine pour visiter les communautés innues d’Unamen Shipu (La Romaine) et de Pakua Shipu (Saint-Augustin). Or, Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, déplore avoir été invité à les rencontrer à Sept-Îles plutôt que sur la Basse-Côte-Nord.

Le préfet et maire de Gros-Mécatina explique avoir appris la visite des ministres par les médias mardi, alors que lui-même avait reçu jeudi une invitation à les rencontrer à Sept-Îles.

«Trop souvent nous avons le sentiment d’être mis à l’écart de par la grande distance nous séparant à Québec. Par contre, cette fois, trois ministres du gouvernement provincial se déplacent sur notre territoire et nous oublient tout simplement!» s’est indigné Randy Jones.

«On nous demande de se déplacer sur Sept-Îles où nous devons débourser en moyenne 1 500 dollars par personne pour un billet d’avion», a-t-il ajouté.

La rencontre d’une heure prévue le 1er août a pour but de discuter des priorités et des enjeux de la Côte-Nord avec les maires et les préfets de la région.