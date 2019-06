Trois hockeyeurs de l’est de la Côte-Nord admissibles au repêchage de la LHJMQ

C’est un grand jour demain, le samedi 8 juin, pour les hockeyeurs québécois qui aspirent à un autre niveau de leur carrière, la LHJMQ.

Le circuit Courteau tient son repêchage 2019 dans le cadre de ses assises annuelles au Centre Vidéotron de Québec. Trois hockeyeurs de l’est de la Côte-Nord figurent sur la dernière liste du Centre de soutien au recrutement (CSR).

Celui qui a le plus de chance de voir son nom être entendu si on se fie à la liste du CSR est Marc-Antoine Pouliot. Le défenseur port-cartois âgé de 16 ans, qui a évolué au cours de la dernière saison avec les Élites de Jonquière midget AAA, est répertorié dans les rondes 6 à 8.

Les autres joueurs de la région qui se retrouvent sur le document sont les Cayens Tommy Arsenault (15 ans) et Jacob Boudreau (16 ans).

Les deux hockeyeurs de Havre-Saint-Pierre, qui ont joué ensemble cet hiver avec le Mustangs de l’école Odyssée-Dominique-Racine de Saguenay au niveau juvénile (RSEQ), sont inscrits parmi les joueurs admissibles pour les rondes 13 et plus sur la liste du CSR, un document qui ne veut plus rien dire lors du grand jour.