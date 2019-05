Trois entreprises récompensées en santé et sécurité au travail

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a récompensé, le 29 mai, les entreprises nord-côtières qui ont su se démarquer par leur ingéniosité afin d’éviter et réduire les accidents de travail. Trois grands prix ont été décernés lors d’un gala régional tenu au Cégep de Sept-Îles.

Le restaurant-café-bar Chez Sophie dans la catégorie petites et moyennes entreprises, Aluminerie Alouette dans la catégorie grandes entreprises et le Cégep de Sept-Îles dans la catégorie organismes publics ont remporté les Grands Prix en santé et sécurité au travail pour la Côte-Nord.

Ces entreprises ont fait preuve de génie et de créativité pour améliorer les conditions de travail de leurs employés. Ceci a permis aussi d’augmenter la qualité de leur mieux-être.

Chacune des innovations a été présentée sous différents critères comme l’environnement, la créativité, le rayonnement.

«Le rayonnement est un critère très important parce que souvent, l’idée peut être exportable dans d’autres entreprises ou mondialement. Par exemple, les poignées pour Reisers du Cégep peuvent être utilisés pour le Vieux-Quai en Fête qui monte aussi des scènes ou pour Chez Sophie. L’idée de rendre cela ergonomique peut être aussi exportable à plusieurs restaurants au Québec», rapporte Isabelle Raymond, responsable des communications et des relations publiques à la direction régionale de la Côte-Nord de la CNESST.

Un comptoir plus bas

Chez Sophie a apporté des modifications au comptoir de la cuisine. Il a été abaissé pour que l’accès à la soupière soit plus facile d’accès, évitant les risques de brûlure.

«On a mis des tiroirs rétracteurs, on a baissé le niveau de la civière, ça a éliminé le risque de brûlures et de chutes au sol», indique Mme Brigitte Cloutier, copropriétaire du restaurant-café-bar.

Enrouleur de chaînes amélioré

Aluminerie Alouette a innové avec l’enrouleur de chaînes pour les tronçons mobiles servant au passage des ponts roulants. Cette idée permet de réduire les risques de blessure et d’entraînement ainsi que celle des chutes et des coincements de doigts.

Pognées «Reisers»

Le Cégep de Sept-Îles a remporté un prix dans la catégorie organismes publics pour les poignées pour «Reisers». Elles ont été créées pour faciliter la manutention des panneaux servant au montage de la scène lors des évènements. Cette création est innovante, car elle pourra être transférable pour d’autres événements.

Plus populaire

«Concernant la santé et sécurité au travail, les personnes sont très sensibilisées. Cette année, on voit plus de PME, les gens veulent améliorer leur SST, ça leur tient à cœur. Nous, on est fière quand on voit des innovations comme ça, car on a eu 50% de plus que l’année passée», conclut Mme Raymond de la CNESST Côte-Nord.