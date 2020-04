Trente mille dollars pour le Comptoir alimentaire

La compagnie minière IOC a annoncé qu’elle apportera un soutien financier au Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI), qui a vu la demande pour son programme de dépannage alimentaire augmenter considérablement depuis le début de la crise de la COVID-19.

La contribution de 30 000 $ d’IOC permettra à l’organisme d’étendre ses services aux individus et aux familles se retrouvant dans une situation particulièrement précaire en raison de la pandémie.

Le chef des opérations de la compagnie minière IOC, Chantal Lavoie, a mentionné : « Le Comptoir alimentaire est un pilier du tissu social de la ville de Sept-Îles et la crise actuelle nous rappelle que personne n’est à l’abri de devoir avoir recours à ses services. Il était important pour nous de s’engager à faire une différence, car il est inacceptable que plusieurs personnes puissent souffrir de la faim. Je tiens à remercier Mme Caron et son équipe pour le travail colossal accompli jusqu’à maintenant, et j’encourage tous ceux qui le peuvent à se montrer généreux envers le CASI et les autres organismes de la région qui viennent en aide aux gens vulnérables. »

La directrice générale du Comptoir alimentaire, Guylaine Caron, a précisé : « Notre équipe est mobilisée pour faire face à l’afflux de demandes d’aide alimentaire et nous pouvons compter sur le soutien de plusieurs bénévoles dévoués pour la distribution des denrées. Je tiens à remercier IOC pour sa contribution financière qui tombe à point nommé pour nous permettre d’offrir nos services à tous les membres de notre communauté qui en ont besoin, y compris ceux qui y ont recours pour la première fois. »

Au cours des derniers jours, IOC s’est engagée à verser un total de 200 000 $ en dons pour les communautés de Labrador Ouest et de Sept-Îles, dans la foulée de la pandémie de COVID-19. Cette contribution soutiendra diverses initiatives locales visant à améliorer la santé et le bien-être des membres de ces deux communautés.