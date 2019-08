La guigne s’acharne sur les services de traversiers entre les deux rives.

Par Emelie Bernier – Le Charlevoisien

Un bris mécanique force l’annulation des traversées entre Rivière du Loup et Saint-Siméon.

Les traversées au départ de Charlevoix à 16h30 et 19h30 et celles de 14h45 et 18h au départ de Rivière-du-Loup sont donc annulées.

Pour des informations sur la reprise du service, communiquez avec le 418 863-7882, 418 862-9545 ou le 418 638-5530.