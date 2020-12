Traversées annulées lundi avant-midi entre Matane et Godbout

Pas faciles les traversées entre Matane et la Côte-Nord ces temps-ci. Après l’annulation des deux départs à l’horaire d’hier, voilà que la Société des traversiers du Québec annule les deux premières liaisons de la journée de lundi.

En raison des conditions de navigation défavorables, le Saaremaa I restera à quai. La situation sera réévaluée plus tard pour déterminer le sort des traversées de l’après-midi entre Matane et Baie-Comeau et Baie-Comeau vers Matane.

On se souviendra que l’horaire du navire de relève a aussi été chamboulé à quelques reprises la semaine dernière, toujours en raison des conditions difficiles sur le fleuve.