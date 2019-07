Traverse : bateau moins rapide et horaire modifié

L’horaire des départs à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sera modifié pendant la saison de fort achalandage estival afin de composer avec la vitesse de navigation du Saaremaa I, qui est légèrement inférieure à celle du F.-A.-Gauthier.

«On se donne un peu plus de temps. On devance le départ du matin et on retarde celui de l’après-midi», indique le responsable des relations publiques de la Société des traversiers du Québec (STQ), Alexandre Lavoie. Le nouvel horaire prévaudra du 22 juillet au 2 septembre.

Dans les faits, le nombre d’allers-retours quotidiens demeure à deux. Le Saaremaa I quittera cependant Matane en direction de la Côte-Nord une demi-heure plus tôt le matin, soit à 7 h 30. En après-midi, il partira une demi-heure plus tard, soit à 14 h 30.

Que ce soit à partir de Baie-Comeau ou de Godbout, le retour de la fin de l’avant-midi vers Matane reste à 11 h. Par contre, celui de la fin de l’après-midi est retardé de 17 h à 18 h.

Le navire de relève mis en service le 10 juillet navigue à une vitesse d’environ deux nœuds de moins que le F.-A.-Gauthier, ce qui signifie des traversées plus longues de 10 à 20 minutes, souligne M. Lavoie.

Or, avec l’achalandage important à bord pendant la haute saison touristique et les délais plus longs pour le chargement et le déchargement du navire, le respect de l’horaire est difficile, constatent les membres de l’équipage depuis une dizaine de jours.