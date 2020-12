Tout est prêt pour les étudiants étrangers du Cégep

Depuis la rentrée de septembre, les étudiants étrangers ont dû suivre leurs cours à distance. Pour la prochaine session ils seront enfin bien présents au Cégep de Sept-Îles pour suivre leur formation. Ils sont une quinzaine en provenance de la France et de la République démocratique du Congo et arriveront à Sept-Îles le 4 janvier prochain. Leur venue avait été retardée de quelques mois, à la suite des mesures imposées par le gouvernement canadien.

Toutes les mesures de prévention seront appliquées avec un protocole d’accueil respectant les consignes sanitaires. Des appartements ont été réservés pour que les étudiants puissent se placer en quatorzaine dès leur arrivée. Ils seront également soumis à des tests de dépistage de la COVID-19 avant le départ de leur pays d’origine et durant la période de confinement effectuée dans leur appartement.

Les étudiants sont heureux de pouvoir vivre pleinement leur projet d’études au Québec et surtout de pouvoir enfin suivre leurs cours aux heures locales. Nous en avions interrogés il y a quelques semaines et ils nous avaient expliqué la difficulté de vivre en décalé. Selon la conseillère à l’international, Kyra Robertson, «ils ont fait preuve de persévérance et de flexibilité cet automne puisqu’avec le décalage horaire, leurs cours se tenaient surtout en soirée».

Le début de la session d’hiver est prévu le 25 janvier. Si les mesures le permettent, la formule d’enseignement préconisée sera celle de l’alternance (une semaine en présence et une semaine à distance).