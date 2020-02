Tournoi Orange Alouette : les inscriptions sont lancées

L’heure est aux inscriptions en vue du 42e Tournoi de volleyball Orange Alouette qui animera Sept-Îles et Uashat mak Man-utenam du 30 avril au 3 mai. Est-ce que l’organisation battra encore une fois son nombre d’équipes inscrites? La réponse sera connue au début avril.

Les inscriptions ont été lancées lundi pour le rendez-vous 2020 du plus gros tournoi récréatif au Québec, le Tournoi Orange Alouette.

Les mêmes catégories sont offertes encore cette année, des catégories pour les volleyeuses et volleyeurs de tous les calibres.

Nouvelle classe

Si la relève pouvait déjà goûter à l’événement avec le volet mini-volley (4e, 5e et 6e année du primaire), les responsables du tournoi s’assureront de la revoir sur les terrains pour les années futures. Ils ajoutent la classe benjamine pour les jeunes nés en 2005, 2006 et 2007, chez les filles et chez les garçons. Ils seront à l’œuvre le jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai en soirée, ainsi que le dimanche 3 mai.

Les inscriptions se font en ligne au www.tournoi-orange.com, site où vous retrouverez plusieurs informations. Le coût d’inscription demeure inchangé, soit 320$ pour les équipes adultes (360$ pour neuf joueurs) et 220$ pour celles de moins de 18 ans et celles de la catégorie benjamine.

En musique

L’organisation du Tournoi Orange Alouette ne se contentera pas que de faire bouger les joueuses et joueurs sur les terrains. Elle s’assurera de le faire tout autant au volley-bar, lieu de social et de spectacles les trois premiers jours de la 43e édition. C’est un groupe de la place, les Killing Daisies, qui lancera le tout le jeudi avec des reprises de chansons de groupes punkrock, tels que Green Day, The Offspring, NOFX, Rise Against et plusieurs autres ainsi que des classiques rock/country/pop de CCR, Bryan Adams et bien plus.

Le vendredi, les Salebarbes, groupe formé des frères Painchaud, Jonathan et Éloi, Jean-François Breau, Kevin McIntyre et George Belliveau, sont très attendus si on se fie aux commentaires publiés sur la page Facebook du Tournoi Orange Alouette.

Si les spectacles du jeudi et du vendredi seront accessibles à la population, au coût de 10$ pour le premier soir et de 20$ pour le deuxième, pour la soirée en ville du samedi, le souper crevettes et le spectacle d’Yvan Pedneault sont réservés aux participants de la 42e édition. Le Septilien ira de classique de Queen, mais touchera aussi à d’autres répertoires.

Un duo à l’honneur

Le comité organisateur a confié la présidence d’honneur à deux personnes bien impliquées depuis une vingtaine d’années comme partenaires, mais qui ont aussi fait partie du comité. Il s’agit d’Anie Lebel et Yves Boily, propriétaires de Sept-Îles Honda et Sept-Îles Subaru. Ils se sont dits touchés et enthousiastes face à cet honneur.