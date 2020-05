Tourisme : « chaque chose en son temps », dit la vice-première ministre Guilbault

Le gouvernement Legault soutient « avoir entendu la hâte et l’impatience » des régions touristiques à recevoir à nouveau des visiteurs.

La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et responsable de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault a soutenu qu’il était toutefois trop tôt pour faire des annonces pour l’industrie touristique.

Les ministres Caroline Proulx et Nathalie Roy, respectivement responsables du tourisme et de la culture, travaillent à un plan de réouverture sectorielle de l’industrie. Aucune date d’annonce ne peut être avancée, mais une chose est sûre, c’est que la démarche sera graduelle.

« Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de donner de date de présentation de ces plans-là malheureusement. C’est parce que l’on doit y aller très très graduellement et que quoi que nous annoncions, nous le ferons toujours avec l’aval de la Santé publique. J’ai toujours dit que des opportunités extraordinaires ressortiront de cette pandémie. Toutefois, chaque chose en son temps. C’est sûr qu’à l’arrivée de l’été, plusieurs intervenants se manifestent, comme les pourvoiries, terrains de camping, le secteur de la chasse et de la pêche, les parcs, le plein air, les sports de groupe pour les enfants », a-t-elle cité en exemple lors du point de presse quotidien du 6 mai.

« On travaille à définir qu’est-ce qui sera permis et à quel moment. Je veux rassurer tout le monde qui sont concernés par ces secteurs-là. On est très conscient de la hâte et de l’impatience des secteurs respectifs à recevoir des annonces. On le fera en temps et lieu, car la santé, ça reste le facteur numéro un », a-t-elle conclu en réponse aux journalistes de la Tribune de La Presse.