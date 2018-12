Top 5 Facebook 2018 – Le Nord-Côtier

Le Nord-Côtier terminera 2018 avec un nombre «d’amis Facebook » frisant les 17 000 personnes et organismes. Vous êtes toujours autant nombreux à nous suivre assidument, à réagir à nos publications, à les partager et à participer à nos nombreux concours. Merci de nous être fidèles! Voici les «publications» qui occupent le palmarès de notre top 5 Facebook.

Caricature Barrette (8 février 2018)

Ce clin d’œil de Métyvié du mois de février face aux infirmières épuisées, devant un Gaétan Barrette qui n’y comprend rien, occupe le sommet du top 5. Et de loin!

Cette caricature a littéralement voyagé sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Tenez-vous bien! 1,57 million d’utilisateurs atteints par notre publication Facebook, publication propagée grâce à près de 26 000 partages.

1 570 296 utilisateurs atteints – 75 176 réactions/commentaires/partages (25 791) – 56 361 clics sur la publication

Décès Laurent Côté (28 juin 2018)

Ils ont été nombreux les Nord-Côtiers à avoir été touchés par le décès de Laurent Côté en juin dernier. L’homme de grand coeur et sympathique animateur à la vie étudiante au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier en a marqué plus d’un. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

36 330 utilisateurs atteints – 8 271 clics sur la publication – 1 947 réactions/commentaires/partages (347)

Loups (14 novembre 2018)

Ils étaient en grand nombre les Septiliens à se soucier de la présence de loups dans différents secteurs de la ville en novembre. Un peu plus de 32 000 personnes se sont senties interpellées par le sujet.

32 139 utilisateurs atteints – 4 738 clics sur la publication – 1 974 réactions/commentaires/partages (703)

Maison de Noël (14 novembre 2018)

La circulation sur la rue Holliday est certainement plus dense en raison de Xavier Lavoie. Il a illuminé la résidence familiale de plus de 12 000 lumières. Le détour en vaut vraiment la peine. L’article sur le sujet a attiré plus de 31 500 «facebookeux».

31 501 utilisateurs atteints – 5 712 clics sur la publication – 2 381 réactions/commentaires/partages (629)

Rambo acquitté (29 janvier 2018)

Le coloré «Rambo» a défrayé les manchettes plus d’une fois en 2018. L’acquittement de Bernard Gauthier en janvier pour trois présumées infractions remontant à 2013, en lien avec la Loi sur les relations de travail dans la construction, a fait réagir. Près de 1 000 commentaires sur les quelque 30 000 utilisateurs atteints.

30 209 utilisateurs atteints – 6 177 clics sur la publication – 978 réactions/commentaires/partages