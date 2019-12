Top 3 personnalités communautaires de 2019

Autres personnalités communautaires marquantes de 2019

Edmond Michaud, Hommes Sept-Îles

Le directeur d’Hommes Sept-Îles travaille fort pour assurer le fonctionnement de cette unique ressource d’aide pour les hommes en situation de crise. Très à l’écoute de son équipe, il est l’un des instigateurs de sa Shed-à-bois, une remorque aménagée qui devient un lieu de rencontre mobile pour les hommes. Un endroit où ils pourront exercer ou parfaire leur talent manuel en compagnie de pairs.

Bernice Villeneuve, L’Envol – Maison de la Famille

À la tête de la Maison de la Famille de Sept-Îles depuis plus de 30 ans, Bernice Villeneuve est devenue un visage incontournable du milieu communautaire. Elle a contribué à faire en sorte que cette ressource se déploie. Elle revêt aujourd’hui toute son importance auprès des parents et des jeunes enfants qui ont recours à ses services. Elle s’est également beaucoup impliquée dans l’organisation du plus récent 5 à 7 Gin et Tapas de la MOCSÎ.