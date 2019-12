Top 3 des événements communautaires de 2019

Autres événements communautaires marquants de 2019

5 à 7 Gin et Tapas au profit de la MOCSÎ

Afin de contribuer à son financement, la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSÎ) a tenu en ses murs un 5 à 7 Gin et Tapas, le 7 novembre. Fait assez surprenant, les 145 billets mis en circulation ont trouvé preneurs à l’intérieur d’un délai de trois semaines. Une soirée grandement appréciée des convives.

La Maison des jeunes L’éclipse revampé

Ce sont dans des locaux entièrement rénovés et réaménagés au goût du jour que la Maison des jeunes l’Éclipse de Sept-Îles a repris ses activités, le 2 octobre. Un espace ouvert, clair et accueillant avec du mobilier et des équipements entièrement renouvelés. Ces travaux représentent un investissement de 113 000$ par la Ville de Sept-Îles et une aide financière de 8 000$ de la MRC de Sept-Rivières pour l’achat du mobilier.