Tennis Québec s’arrête sur la Côte-Nord

Le tennis canadien ne s’est jamais si bien porté. Le succès des Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez rejaillit à la grandeur du pays. Les Nord-Côtiers pourront certainement s’en inspirer et rêver à avoir un coup droit, un revers ou un service digne des grands noms. Pour le moment, la réalité, c’est le passage de la Tournée Sports Experts de Tennis Québec sur la Côte-Nord.

Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau accueilleront la Tournée Sports Experts, présentée en partenariat avec la Banque Nationale et l’Association régionale de tennis Côte-Nord, respectivement les 25, 26 et 27 juin.

Pour la première municipalité, deux séances sont à l’horaire la première journée (25 juin), soit de 13 h à 15 h 30 et de 18 h à 20 h 30, sur les terrains derrière le Centre socio-récréatif. Le lendemain, la tournée se déplace à Port-Cartier avec l’activité de 18 h 30 à 21 h sur les courts du Complexe récréatif et culturel. Le dernier arrêt, celui à Baie-Comeau le 27 juin, se déroulera de 13 h à 15 h 30 au Centre Henri-Desjardins.

La population nord-côtière pourra profiter des conseils d’entraîneurs certifiés de Tennis Québec. Des séances gratuites d’une durée de deux heures trente seront offertes, permettant aux participants de tous âges et de tous les calibres de parfaire leur technique.

Il sera aussi possible d’essayer les nouveaux modèles de raquette; les Babolat, Wilson, Yonex et Diadora.

Jeux et concours permettront aux joueuses et joueurs de gagner des prix, que ce soit pour les arrêts dans chacune des municipalités que pour l’ensemble de la tournée provinciale. En tout, cprès de 10 000 $ en prix de participation seront offerts au cours de la saison, notamment grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

«Tennis Québec mise sur la Tournée Sports Experts pour rejoindre le plus grand nombre d’adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant davantage accessible. La tournée représente un événement où les débutants, experts, jeunes et moins jeunes se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une ambiance de fête», mentionne la fédération provinciale par voie de communiqué.