(MISE À JOUR) Tempête hivernale à l’horizon

Pelle, souffleuse, balai à neige et déneigeur seront des biens et des services plus qu’essentiels demain soir (2 février) et mercredi. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour plusieurs régions du Québec, dont la Côte-Nord.

Une tempête hivernale est attendue sur l’est du Québec à compter de mardi soir. Neige fort, forts vents et poudrerie seront au menu.

« Les quantités attendues devraient être de l’ordre de 15 à 30 centimètres. Ces mauvaises conditions météorologiques persisteront jusqu’à mercredi », précise Environnement Canada.

Les déplacements pourraient être difficiles en raison de l’accumulation rapide de neige. « Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte ».