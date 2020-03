Télétravail 101

Coronavirus oblige, plusieurs travailleurs doivent composer avec une nouvelle réalité : le télétravail. Voici quelques pistes pour rendre votre travail à domicile réalistement efficace.

D’abord, surtout si vous avez des enfants à la maison, mesurez vos ambitions et… mettez vos enfants et vos adolescents au courant de la situation exceptionnelle dans laquelle vous vous trouvez.

Si vos enfants ont des différences d’âge relativement importantes, impliquez les plus grands dans le divertissement des plus petits. Créer un horaire pour la journée des enfants, une liste d’activités et de tâches peut être une bonne façon de les tenir occupés. Dans cet horaire, indiquez les plages où vous serez disponible pour eux. Les pauses du matin, du midi et de l’après-midi pourront intégrer une activité agréable en leur compagnie : jeu de société, bataille de balles de neige, préparation du repas ou des collations.

Vos attentes par rapport à vos heures d’efficacité devront être réalistes, tout comme celles de votre supérieur.

En ce qui a trait au travail en soi, plusieurs pistes sont possibles pour augmenter votre rendement.

Établissez un lieu de travail à l’abri du brouhaha de la maisonnée.

Vous ne regretterez pas cette décision de créer un cocon où vous pourrez laisser votre ordinateur, vos papiers et autres objets essentiels à disposition. Cet espace sera sinon interdit, du moins fortement restreint d’accès à votre progéniture.

Faites-vous un horaire réaliste.

Si vous souhaitez augmenter vos heures de productivité, vous lever 1 heure ou deux plus tôt que vos enfants est une bonne option. Vous pouvez planifier de travailler une période après leur coucher. Les heures ainsi libérées dans la journée leur seront consacrées. Quoi qu’il en soit, levez-vous le matin!

Échangez des jours de garde avec vos proches et amis.

Évidemment, cette mesure n’est applicable que s’ils n’ont pas été en contact avec des personnes atteintes.

Soyez discipliné.

Il sera tentant d’aller vous préparer un énième café, de partir une petite brassée ou de commencer la préparation du repas du soir. Ce n’est pas impossible, mais fixer un moment précis et circonscrit dans le temps est nécessaire.

Dans le même sens, accordez-vous des pauses durant lesquelles vous pourrez vous préparer cet énième café ou partir cette brassée…

Établissez vos priorités professionnelles, de connivence avec votre équipe et votre patron.

Pour ce faire, la matrice Eisenhower est un bon outil. Composée de 2 axes, soit l’importance et l’urgence, elle permet de classer les éléments de votre « to-do-list » en catégories soit Q1: important et urgent, Q2: important et non-urgent, Q3: non-important et urgent et Q4: non-important et non-urgent.

Réservez les tâches moins importantes pour la fin de la journée ou pour les moments durant lesquelles vos enfants sont plus turbulents.

Communiquez avec vos collègues régulièrement. Le travail en solitaire peut être difficile pour l’être humain, qui est un animal social. N’hésitez pas à entrer en communications avec vos collègues via visio conférence, Facetime, Skype, des conversations de groupe sur Messenger ou tout autre système de communication technologique autorisé par votre employeur. Vous n’êtes pas seul !

Établissez un horaire à la fois souple et fixe.

Ce conseil peut sembler contradictoire, mais il vise à éviter de vous rendre disponible 24 heures sur 24 et de recevoir des appels à des heures indues. Le télétravail peut avoir l’effet pervers de brouiller les limites entre les périodes de travail et de repos.

Prenez une pause pour dîner !

Que vous ayez des enfants ou pas, la pause du midi est essentielle à une journée équilibrée, à moins que vous fassiez consciemment le choix de l’éviter pour terminer plus tôt.

Ayez un mode de vie sain.

Ceci s’applique en tout temps, et pas qu’en temps de pandémie. Alimentez-vous bien (attention, un frigo à portée de main toute la journée peut être un piège), sortez prendre l’air (pourquoi ne pas aller pelleter l’allée jusqu’au garage ?), buvez de l’eau, faites du yoga.

Le télétravail est une question de discipline, mais il y a fort à parier que cette crise mettra en lumière ses nombreux avantages.