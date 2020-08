Tarifs sur l’aluminium canadien : une riposte aux Américains est souhaitée

Le 6 août, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé l’imposition de tarif douanier de 10% sur l’aluminium canadien. Les réactions sont nombreuses du côté canadien.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, et le Bloc québécois demande au gouvernement du Canada de riposter aux Américains en imposant des tarifs douaniers. Le Bloc demande aussi au gouvernement canadien d’investir dans la modernisation et la transformation de l’aluminium au Québec.

Le gouvernement du Québec a réagi par l’entremise du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui a affirmé être déçu de la décision de l’administration américaine. «Le Québec et le Canada sont des fournisseurs fiables d’aluminium pour les secteurs de la défense et de la sécurité des États-Unis, et l’intégration des industries canadiennes et américaines de l’aluminium renforce la compétitivité manufacturière nord-américaine. Par conséquent, l’imposition de cette restriction sur l’aluminium canadien aura de graves conséquences tant au Canada qu’aux États-Unis. Au Québec, nous entendons protéger notre filière de l’aluminium, laquelle emploie quelque 30 000 travailleurs, et c’est pour cette raison que nous encourageons le Canada à imposer des contre-mesures », a expliqué le ministre Fitzgibbon.

L’Association de l’aluminium du Canada(AAC) qui représente notamment Alcoa et l’aluminerie Alouette, c’est dit très déçu par la mesure prise par les Américains malgré l’entrée en vigueur récente du nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique

(ACEUM).

Le président de l’AAC, Jean Simard a affirmé: « D’année en année, le Canada est la source d’aluminium primaire la plus fiable pour les États-Unis, fournissant du métal à faible teneur en carbone et produit de manière responsable aux prix mondiaux. Cette focalisation des États-Unis sur le Canada ne fait que détourner l’attention du vrai problème auquel est confrontée l’industrie de l’aluminium : la production chinoise d’aluminium subventionnée injustement et entraînant une surcapacité mondiale. »

Le syndicat des Métallos souhaite lui aussi que le gouvernement Trudeau exerce des représailles tarifaires sur les produits américains en réponse à la surtaxe. Selon Dominique Lemieux, directeur québécois des Métallos au Québec : « Le Canada et les États-Unis tirent chacun des avantages considérables d’un marché intégré de l’aluminium ». Il ajoute : « Les producteurs d’aluminium canadiens souscrivent à des pratiques commerciales loyales et ne posent aucune menace à la sécurité nationale des États‑Unis ».

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que des tarifs contre des produits américains seront imposés et qu’ils seront dévoilés aujourd’hui.