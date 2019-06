Tadoussac : le Jos-Deschênes II reprend le collier

Bonne nouvelle à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : le Jos-Deschênes II a repris du service mardi à 14 h, permettant ainsi un retour à la normale avec deux navires.

On se souviendra que le traversier était amarré au quai garage de la Société des traversiers du Québec (STQ) à Tadoussac depuis lundi après-midi à la suite d’un tragique accident qui a coûté la vie au conducteur d’un véhicule récréatif ayant fait littéralement un vol plané sur le pont du navire à la suite d’un ennui mécanique.

Le travail d’expertise réalisé à bord du Jos-Deschênes II n’a permis de noter aucun dommage majeur. « Les inspections ont révélé des bris mineurs qui ne compromettent pas le fait de naviguer de façon sécuritaire », assure le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie. Transports Canada a autorisé son retour en service.

Les bris mineurs font référence notamment à la barrière située à l’arrière du traversier, emboutie par le véhicule récréatif lors de la tragédie. Une barrière temporaire sécuritaire a été installée, mais elle devra être remplacée par une barrière permanente, souligne M. Lavoie. Un feu de positionnement devra également être changé, à titre d’exemple.

Dans les prochains jours, il faudra donc s’attendre à des interruptions de service ponctuelles et de courte durée pour procéder aux travaux de réparation. Évidemment, elles se feront lors de périodes moins achalandées.

Par ailleurs, la rampe d’embarquement, qui avait subi de légers dommages à la suite du passage du motorisé, a été réparée dès lundi, ajoute le porte-parole.

À la reprise du service à deux navires, les files de voitures étaient impressionnantes de part et d’autre de la rivière Saguenay. Il faut dire que depuis 19 h 30 dimanche et jusqu’à tout récemment, seul le Armand-Imbeau II assurait le service, et ce, en plein coeur de la saison touristique.